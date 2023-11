Esta tarde, el presidente de Islandia, Guðni Thorlacius Jóhannesson, se dirigió ante todo el país para justificar las deportaciones de venezolanos, asegurando que “el que no hace billete en Venezuela está es quedao papá, pónganse las pilas es lo que es”.

Jóhannesson, quien con alzar la voz logró ser escuchado por los 87 presentes, incluidos 4 venezolanos y una paloma, explicó: “Los venezolanos que vienen acá a pedir asilo político creen que los islandeses no usamos TikTok. Yo veo los videos que dicen: ‘Acompáñame a ver cuánto gasto en un día en Caracas’ donde los venezolanos comen desayunos de 250 dólares, compran zapatos Gucci en el Centro Comercial Sambil y degustan catas de chimó artesanal. Ni yo que soy presidente de una nación he tenido el privilegio de tal degustación del tabaco. Por eso es que no vamos a aprobarle asilo a cualquiera, sin importar con cuantos tequeños intenten sobornarnos. Ya Venezuela se arregló y todavía se puede hacer billete parejo”, concluyó Jóhannesson, quien aún no le han comenzado a salir en TikTok los videos de los venezolanos deportados siendo detenidos en Maiquetía.