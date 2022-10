Hidrocapital purga racismo en la institución eliminando distinción entre aguas negras y blancas

Decidida a ponerle fin a cualquier posible vestigio de segregación, la directiva de Hidrocapital anunció hoy que procederán a mezclar en sus tuberías las aguas negras con las aguas blancas. De acuerdo a las palabras de Eddison Torrealba, presidente de la institución, con esta medida buscan dar un servicio más igualitario, “ya que ante los ojos de Dios todos somos iguales, incluso las aguas”.

Torrealba conversó con la prensa al salir de una reunión con la plana mayor de PDVSA, en la que logró que la empresa petrolera sumara los oleoductos a su plan de distribución: “Capitalinos, ya basta de la discriminación que impuso Cristobal Colón en nuestra ciudad. Es hora de descolonizar las aguas y convertir nuestro sistema de distribución en una sola gran tubería que lleve a las casas lodo sin importar su color. Después de mucho tiempo estudiando cuál es el mayor problema que enfrenta Hidrocapital, nos dimos cuenta que no era los contratiempos en el suministro, la desaparición misteriosa del presupuesto ni el sabor a sardina del agua, sino con que estábamos siendo racistas sin darnos cuenta. Afortunadamente ya rectificamos y por eso en estos días han notado que de sus grifos prácticamente está saliendo café. Con orgullo decimos que no queda en nuestras tuberías ni un mililitro de división ni segregación; no distinguimos entre aguas negras ni blancas porque yo no veo color” aseguró Torrealba mientras le salía un tercer brazo de la frente por beber del chorro.