Urbanización celebra que técnico de Cantv puso cables de internet robados de otra urbanización

La urbanización “Las Guacamayas de Richard Linares” ubicada un poco más allá de Palo Verde, en Caracas, se encontraba sin cables de internet desde el 2013; pero este miércoles la desdicha llegó a su fin porque un técnico de CANTV logró instalar unos cables que se robó de otra urbanización.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta la urbanización para conversar con el encargado del condominio, el señor José Perales, quien se encontraba feliz por tener cables de un internet que se cae por lo menos 4 veces al día: “Después de 8 largos años de llamar a técnicos, de pagar y que se robaran los cables, ¡por fin tenemos conexión aquí en Las Guacamayas! Bueno, aunque sabemos que tener internet de ABA es como no tener, de eso estamos conscientes; por ejemplo ahorita no sirve, pero seguro regresa en un rato, ¡ya eso es una mejora! Capaz y son ellos mismos que están reiniciando su router allá en la sede. En fin, estamos felices y agradecemos al técnico que vino hasta acá sin ánimo de lucro; bueno, tuvimos que soltarle una bombita ahí de 300 dólares para que viniera, pero no importa”, finalizó Perales, quien todavía no sabía que en unas semanas le robarán los cables otra vez. Probablemente el mismo técnico para llevar la alegría a otra urbanización.