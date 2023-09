Estadios de béisbol, canchas de pádel y un parque temático del Tren de Aragua, estos son algunos de los lujos que disfrutan los privados de libertad que purgan sus condenas en la República Independiente de Tocorón, antiguamente conocida como “El Penal de Tocorón”. Para desmontar el excéntrico estilo de vida de los reclusos, el gobierno liderado por el único presidente que puede comerse un kilo de mortadela, Nicolás Maduro, emprendió un operativo con aproximadamente 11 mil efectivos de diferentes cuerpos de seguridad con el objetivo de finalmente meter presos a todos los presos que habitan en la metrópolis carcelaria.

Mientras se incautaba una cuantiosa suma de PlayStation5 con la licencia del PlayStationPlus activa, el líder de la operación, el Cnel. Rodolfo Vargas Vargas Vargas, ofreció detalles sobre la toma de Tocorón: “Esta operación como tal se está llevando a cabo en las instalaciones de la cárcel de tipo ‘penal de Tocorón’ con el fin de cacturar, (sic) neutralizar y detener a individuos privados de su libertad propia de ellos mismos como te me viene siendo. Ya era hora de que estos sujetos dejen de operar libremente desde la cárcel hacia el país y otras naciones de Latinoamérica como Perú, Colombia y Guarenas. Durante el procedimiento mediante el cual, capturamos a reos tipo estafadores que se hacen llamar María a través de WhatsApp, también desmantelamos una red de secuestro de tipo ‘rapto’, un golpe duro a lo que te me vendría constituyendo el 99% de las publicaciones de ventas en Marketplace, per sé. Una vez concluído el procedimiento y que todos los presos están finalmente presos como tal, vamos a cambiarle el nombre a estas lujosas instalaciones para inaugurar el nuevo complejo ‘Polideportivo de Aragua de Chávez’, el cual ya cuenta con estadio de béisbol, piscina olímpica, cancha de pádel, cuadrilatero para navaja carcelaria, pista de motopirueta artística, 2 helipuertos, campo de bolas criollas de oro y jaula de combate de perros pugs de pelea”, aseguró Vargas Vargas Vargas, quien estaría pensando en invertir en un equipo de motopirueta olímpica.