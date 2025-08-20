Los destructores americanos en el Mar Caribe sumaron 120.000 habitantes esta semana debido a la diáspora de venezolanos que huyen de la crisis madurista, haciendo historia como el primer vehículo militar en recibir desplazados.



Miles de venezolanos huyen de su país día a día buscando un futuro con luz, agua y menos PNBs, y los que han terminado en destructores americanos como la venezolana Fernanda Gil aseguran que fue la mejor decisión de su vida: “Chamo, este destructor americano tiene Starbucks, Walmart y Vanilla Unicorn, y en mi pueblo de vaina y había un señor que vendía café quemado. Además, aquí no hay racionamiento de nada y no tengo que mendigar ningún maldito bono para hacer mercado, el único problema es que los magazolanos que llegaron media hora antes que uno andan con una ladilla de denunciarnos con el ICE, pero más allá de eso god bless America en esta ñela, caballero” concluyó la venezolana mientras montaba unas arepas en el motor de un F16.