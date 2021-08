Reportan extraño caso de oficina motivada a trabajar un viernes

En la mañana de hoy un grupo de científicos del Instituto Universitario Tecnológico Pastor López lograron un gran hallazgo al descubrir casi por accidente la única oficina en todo el mundo con personas motivadas a trabajar un día viernes. Los investigadores comentan que estuvieron a punto de iniciar una investigación para descubrir el porqué de esta gran rareza, pero que preferían dejarlo para el próximo lunes.

El científico Charles Harris, especialista en Motivación Laboral, en Truco y en sacarle el diablo a la botella de anís, compartió algunas palabras sobre este sorprendente caso: “El descubrimiento lo hicimos por pura casualidad. Estábamos buscando esta mañana una licorería que estuviera abierta a las 9 de la mañana, y de repente ahí la vimos, una oficina llenita de gente con ánimo y entusiasmos para trabajar un viernes. ¡Ufff, hasta me suena mal decirlo, zape! Creemos que esta motivación se debe a que premiaron a los empleados con cervezas, de ser así, entonces este caso tendría una explicación lógica. De no haber ningún incentivo proporcionado por el empleador, creemos que este es uno de los casos más sorprendentes de todo el mundo… ¿La teoría del Big Bang? nah, no se compara con este gran hecho científico. Iniciaremos investigaciones, pero el día lunes, porque nosotros tampoco tenemos motivación para trabajar hoy”, finalizó Harris, mientras se tomaba una cervecita a ver si lograba terminar una investigación que lleva procrastinando desde 1995.