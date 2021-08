FVF sorprendida de que Peseiro no aceptara seguir trabajando a cambio de exposición

Como casi todos los venezolanos cansados de verla perder una y otra vez, este viernes el director técnico y profesor de portugués, José Peseiro, renunció a la Vinotinto. Fuentes extraoficiales aseguran que Peseiro tenía 1 año recibiendo como pago de parte de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) 2 empanadas de cazón, 1 malta y la promesa de que todo el mundo podría “ver” su trabajo.

Luego de demostrarle toda su comprensión y empatía, nuestro pasante subpagado logró conversar con el ahora ex-DT de nuestra selección: “Me dirijo a vocês com muita pena, muita vergonha, pero eu no podía seguir recebendo como salario empanadas de cazão e malta, principalmente porque no me gusta o cazão e a malta me sabe como a vomito. Agora, esa tal ‘exposição’ que ellos prometem não me sirve para nada, para eles a ‘exposição’ é poner un quadro de honor em la oficina y rotar o empleado del mes, eso é uma merda, eu lo que quiero é plata, dinheiro papãi. ¿Qué ‘exposição’ pode dar um equipo que perde tanto, e ademais com esos uniformes tan feios”, finalizó Peseiro, mientras bloqueaba de Instagram la página de la FVF.

Jorge Giménez, nuevo presidente de la FVF —y posible ministro en unos años— expresó su descontento por la decisión de Peseiro: “No comprendemos esta subida de ego del portugués y exdirector técnico de la Vinotinto, José Peseiro. Le ofrecimos un contrato jugoso para su crecimiento, ¿qué mejor que la FVF te dé exposición en canales del gobierno? ¡NADA! Lamentamos mucho que se haya ido de este gran equipo, pero seguro encontraremos a alguien más fresco y mejor que él, de eso no hay duda”, finalizó Giménez mientras le pedía a su asistente que por favor lo comunicara con Rafael Dudamel.