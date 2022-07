Carlos Prosperi, dirigente político de Acción Democrática (AD) se disculpó con todas las personas que vieron el vídeo donde confundió homofobia con xenofobia y xenofobia con machismo, asegurando que él lo que realmente quería decir es que todos debemos apoyar a los “homosapiens”, “genocidas” y “divergentes” por muy distintas que sean sus preferencias sexuales.

“La verdad, me confundí, pero errar está en nosotros los homosapiens que venimos del homo, y como homo, todos podemos errar, es algo que está dentro de los versículos del mismo Corán, el libro sagrado de la religión católica. Tenemos que aceptar a la gente de donde venga, sean como sean, no importa si su orientación es heterosexual, transexual, homosexual, magallanero o cabimense. Hay que comportarnos como una sociedad, no puede ser que alguien que haya nacido con genocidio compartido, sea objeto de discriminación y maltrato por parte de la sociedad y los sociedadanos. Yo digo que todos los venezolanos y algunos carupaneros somos iguales ante Dios y ante el mundo. Ya basta de criticar de mala manera a las personas que simplemente nacieron con homosapiens, mas bien tenemos que tolerarlo. Yo creo que las personas que son así, están en momento de entrar a cargos públicos, por eso mis disculpas a todos los que padecen de homosexualidad y desde aquí van a tener una tribuna siempre”, aseguraba Prosperi en un video para Instagrarm que vieron las 4 personas que saben que él es político.