Venezolana en Perú sigue con sus buenas decisiones y emigra a Corea del Norte

Este martes, luego de darse cuenta de que en los próximos días Pedro Castilo será juramentado como presidente del Perú, Mariela Ballesteros, venezolana que se mudó a ese país porque un primo le dijo que allá se hace plata, decidió emprender una nueva mudanza, esta vez a Corea del Norte, huyéndole “una vez más” a los gobiernos de izquierda. Ballesteros asegura que después de ver el documental de Alex Tienda sobre dicho país, tiene las expectativas altísimas.

Mariela Ballesteros, quien tuvo que enviar una carta desde Corea del Norte para poder comunicarse, expresó: “Escribo este texto a mi familia y amigos para decirles que estoy bien. A pesar que aquí es ilegal elegir mi propio corte de pelo —sí, ese de Dua Lipa que tanto me gustaba—, que tampoco tengo internet para comunicarme con nadie, que tampoco puedo decir nada en contra del presidente… ¡Dios, dije presidente, creo que esta carta me la van a rebotar también, ya sería la carta número 500 que me devuelven! En fin, sé que ustedes piensan que no tomé una buena decisión, pero recuerden que son ustedes los que siguen en Latinoamérica y yo aquí, bien; bueno, no estoy bien, pero por lo menos no estoy allá”, fue parte de la la carta enviada por Ballesteros, que venía acompañada con una foto de ella donde se le notaba bastante triste pero esperanzada en un mural con propaganda norcoreana.