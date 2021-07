Jeff Bezos observa la Tierra desde el espacio y asegura que no hay nada como las playas venezolanas

Jeff Bezos, empresario multimillonario, CEO de Amazon, dueño de una calva hermosa y probablemente también de tu futuro, viajó este martes al espacio en Blue Origin, la nave de su empresa. El magnate aseguró que mientras observaba la Tierra, sus ojos se iluminaron porque nunca habían visto una cosa tan hermosa como las playas venezolanas.

“De costa a costa vi muchos yates, mujeres muy bonitas bailando y hombres con sobrepeso lanzándoles dinero, no entiendo muy bien por qué, pero si era dinero lo que estaban lanzando, seguro era divertido” aseguró Bezos sobre lo que observó a través de sus superbinoculares. “No quise profundizar mucho hacia las costas miameras, ni ver a Estados Unidos porque me iba a topar con mis empleados explotados de Amazon, y a mí me arruga el corazón ver la injusticia; por eso preferí quedarme con las playas venezolanas que son la cosa más hermosa del planeta, no hay nada semejante” finalizó el magnate mientras le preguntaba a uno de sus compañeros el significado de “Playa Pantaleta”.