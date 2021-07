Cajera convoca rueda de prensa para anunciar que tienes saldo insuficiente

Marilyn Correa, encargada del punto de venta del negocio familiar, rompió este martes su habitual silencio y convocó una rueda de prensa desde las afueras del local “Kioskito tu Kioskito” para anunciarle a todo el barrio que no tienes dinero, o “cualto”, como dirían en República Dominicana.

En el reportaje realizado por el pasante (es decir, por mí) llamado “lo que callan las cajeras”, entrevistamos a Marilyn, sus palabras: “Todos los días yo me levanto con la mejor disposición de no maltratar psicológicamente a mis clientes y no dejarlos al escarnio público por ser unos pelabolas, pero chama, a veces una se cansa, yo tengo que venir aquí y calarme las tarjetas llenas de sudor de teta de las señoras, después tengo que soportar que la gente me diga ‘pásate la tarjeta por el pelo para ver si pasa’, además una tiene que aceptar que señores se te acerquen y te digan ‘amargada, se ve que no coge’ y ajá, es verdad, yo no cojo, pero no es por amargada”, confesó Marilyn entre lágrimas. “Y yo hoy dije basta, haré mi propia rueda de prensa para que todos los medios de comunicación se enteren lo que callamos nosotras las cajeras, estamos cansadas de que vengan con 300 tarjetas y ninguna pase, nosotras somos seres humanos con sentimientos. Y a ti, sí, a ti que no revisas tu cuenta para ver si te queda dinero antes de ir a un local, te odio, te odio con toda mi alma”, finalizó Correa, que luego tuvo que sentarse y tomarse un Clonazepam por lo alterada que estaba.