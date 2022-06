Dayana Mendoza asegura que el 99% de sus fans se quemaran en el infierno

El día de ayer, la ganadora del Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, envió a través de su cuenta de Instagram un críptico mensaje que aseguraba que “delante de la destrucción va el orgullo”, haciendo referencia a la comunidad LGBTIQ+. Este mensaje no fue bien recibido por muchos de sus fanáticos, los cuales, según ella y su religión, arderán todos en el infierno mientras suena Lady Gaga de fondo.

“Yo no dije nada malo. Dios nos quiere a todos por igual, porque Dios ama al pecador; pero sin duda odia a algunos pecados más que otros. ¿Robó? Perdonado. ¿Asesinó? Perdonado. ¿Se enamoró de alguien de su mismo sexo? Fuego eterno. Así es. Y estoy segura que también me perdona a mí por decir esto; estoy segura que a mí me quiere más porque yo no ando con mariqueras pues y no lo estoy inventando yo, ese es el proverbio 69 de la Biblia” afirmó tajantemente Mendoza, que aprovechó la oportunidad para dirigirse al 1% de sus fans no gays: “Todos el mundo está muy sensible. Yo tengo muchos amigos gays, y los respeto por lo que son: personas con gustos… abominables, pero mi Dios me enseñó a aceptarlos a todos por igual. Eso sí, son pecadores y ya saben qué pasa con los pecadores”, finalizó Mendoza, que hasta el día de hoy no se atreve a hablar de toda la mafia de los certámenes de belleza porque Dios todavía no saca un proverbio sobre eso.