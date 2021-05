Tras recibir bolívares esta billetera Montblanc se buchó

La dolarización en Venezuela cambió la forma en la cual el venezolano usa las monedas. Muchos ya consideran usar bolívares como algo totalmente inaceptable; como es el caso de la billetera Montblanc de un ministro venezolano, que no pudo aguantar el hecho de tener billetes venezolanos en su interior y se echó un buche por el asco que sintió.

Nuestro pasante subpagado, quien ha perfeccionado la difícil habilidad de hablar con objetos inanimados después de múltiples viajes en ayahuasca, recogió las declaraciones de la cartera Montblanc luego de su “penoso” incidente gastrofinanciero: “La verdad que eso fue super asqueroso, ¡no podrías creerlo! Mi amo me metió unos bolívares que dizque se los entregaron en un estacionamiento como vuelto de algo porque no tenían dólares y estar junto con esos sucios bolívares me hizo sentir una náusea como nunca la había sentido en mi corta vida de cartera. Ni cuando tuve que estar en un pantalón que no fue lavado por 3 meses sentí tanto asco. Me vomité un poco cuando entraron esos papelitos, lo siento, es que yo no puedo estar cerca de billetes que se vean tan cutres y que no tengan ningún valor real”, finalizó la cartera mientras se limpiaba el buche con un billete de $100.