Capriles estrena documental donde revela que Maduro y Super Bigote son la misma persona

Henrique Capriles, casi presidente del casi país Venezuela, estrenó un documental para desenmascarar el régimen socialista revelando los secretos mejor guardados de las altas cúpulas del chavismo, como que todas las elecciones son robadas, que la silla presidencial de Miraflores es un puff y la máxima revelación: Súper Bigote y Nicolás Maduro son la misma persona.

En el cineforo “El 7mo arte como recurso para decir obviedades”, Capriles profundizó un poco sobre este increíble hallazgo: “Todo este tiempo nos tenían engañados, así que lancé este proyecto audiovisual porque los venezolanos merecen saber la verdad: Super Bigote, Maduro y @TuGorditoComeTajadas son la misma persona. Sé que la noticia puede ser impactante, yo también me sorprendí cuando descubrí que detrás de ese olor a fritanga, los lentes de seguridad y esas licras rojas rojitas estaba el mismo señor se robó unas elecciones en el 2013. Bueno, no les dije pero eso es otro datazo que me pasaron, aparentemente la dictadura que tiene 24 años en el poder no es democrática, ¿pueden creerlo? ¿A que no se lo esperaban? Pero eso no es todo, en mi otro documental ‘Papita, Maní y Maseca’ les revelo quién estaba detrás de las importaciones de comida dañada de los CLAP, no quiero hacer spoilers pero empieza por G y termina por obierno”, concluyó Capriles antes de dar otro tubazo: “Chávez fue el que ordenó la expropiación del Sambil de La Candelaria”.