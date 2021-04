Florentino Pérez pide asilo en la embajada de Chile

De acuerdo a reportes extraoficiales, hace pocos instantes el presidente del Real Madrid Florentino Pérez ingresó en la embajada de Chile en España para solicitar asilo político, quien luego de dar un golpe de estado a la FIFA y a la UEFA al proponer una superliga de clubes organizada de manera independiente asegura que teme por su vida y que está en grave peligro.

En un breve y escueto comunicado, el público que no lo odia —es decir, 3 personas— pudo escuchar de boca del mismo Florentino los motivos que lo llevaron a tocar la puerta de la embajada de Chile: «Joder, yo hice lo que hice para ponerle mano dura a este desorden y a esta corrupción, por eso es que me rebelé contra las instituciones que gobiernan al fútbol. Porque a la UEFA le hacía falta un gerente. Uno como yo, cojones. ¿Sí sabéis que yo estoy aquí para salvar el fútbol, no? Pero la pregunta que me hago es la siguiente: ¿cuándo el fútbol me salvará a mí, eh? Apenas uno se levanta contra esa gente loca de la UEFA y ya me quiere matar, ¡me quieren ver muerto! Y todo porque puse todo mi interés en ese maravilloso deporte; no en mí, todos sabéis que yo soy la persona más desinteresada del mundo, preguntadle a cualquiera, tío. No puedo dormir tranquilo sabiendo que la FIFA me está mandando a buscar y a matar, seguramente. por eso me vine a este cálido refugio que es la embajada de Chile. Aquí nos les importa en lo absoluto lo de la SuperLiga. Y además, lo reconozco: los escogí a ellos porque van más avanzados con lo de la vacuna, ¿eh? A ver si me toca en suerte vacunarme. Joder, alguna vez tendría que ganar una yo, ¿no lo creéis?», argumentó Pérez, quién según él, «jamás exagera».