Maduro anuncia límite de robo de 2.500 millones de dólares por funcionario

Nicolás Maduro, el primer mandatario nacional —y responsable de designar ministros que terminan investigados por corrupción— anunció hoy un decreto que limita la cantidad de dinero que puede robar cada funcionario a tan sólo 2.500 millones de dólares anuales.

«La gente cree que PDVSA es una piñata a la que todos podemos darle palo infinito, pero no es así, hay que darle por turnos, ¿ah?” aseguró Maduro, que mientras se limpiaba la Nutella del bigote añadió: “Cuando yo era pequeño a mí me enseñaron en mi casa a ser modesto. Siempre me decían ‘Nicolasito, uno no puede abusar, ah’; por eso me comía apenas 9 empanadas en el desayuno y 16 para la cena. Y con este decreto quiero que todos aprendamos eso, a tener decencia. Con este nuevo límite de robo vamos a aprender todos juntos este mismo principio de la modestia, ¿verdac? Porque no queremos repetir el incidente que ocurrió con Tareck, que se robó como 30 Tarecks, ¿ah? Si lo ponemos a la tasa que paga Estados Unidos, cada funcionario tendrá derecho a robarse tan sólo 2.500 millones de dólares al año, además de un cupo de 300 millones de dólares en compras por internet. Los grupos familiares podrán optar por robar una cantidad de 5.000 millones de dólares al año, a menos que su apellido rime con ‘colores’, en cuyo caso su límite sería de 10.000 de dólares” concluyó Maduro, mientras exigía a Inglaterra que devuelva los 3.000 millones de dólares en oro que están decomisados para poder cubrir los 3.000 millones de dólares que se le quedaron atrapados a Tareck en el banco.

Un funcionario, que pidió mantener su nombre en reserva, afirmó que ve con preocupación el establecimiento de estos límites que, según sus propias palabras, ahogan al emprendedor: “Ciudadano, yo no sé ahora cómo vamos a hacer. Con eso no se puede abrir una cuenta en Andorra. A mí me daría pena llegar a las islas Caimán con esos montos, a correr el riesgo de que me reboten. ¿A dónde vamos a parar con este país? Cada día está más ruda la vaina, casi que obligándolo a uno a trabajar de manera honesta después de tantas bolas que jalamos con la revolución. ¡Así no se puede!” concluyó el funcionario anónimo antes de irse en su Ferrari 458 bañado en oro.