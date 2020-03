Joven al que todos sus amigos se fueron del país acostumbrado al distanciamiento social

Como medida preventiva ante el COVID-19, muchos gobiernos han pedido a sus habitantes quedarse en casa y adoptar el distanciamiento social o como es conocido por los programadores: un día normal. Pero esta medida está teniendo consecuencias en muchos jóvenes que están cansados del aislamiento y quieren salir por unas cervezas con sus amigos y poder hablar mal de sus otros amigos. Sin embargo, el joven Andrés Pinto de 26 años afirmó no compartir la desesperación, pues está acostumbrado a no tener nadie con quien verse después de haber despedido a veintinueve amigos en los últimos años.

Andrés, quien se nota indiferente ante la recomendación del distanciamiento social, tuvo la decencia de poner en pausa su partida de FIFA20 en el Play para dar sus declaraciones. “Yo no sé qué este show que todo el mundo tiene armado. No es tan grave. Recuerdo cuando mis primeros tres amigos se fueron, estaba devastado, pero seguí adelante. Luego vino otra ola donde cinco amigos se fueron e incluso el gato de la familia se fue a Cúcuta. Fue rudo, pero me adapté y superé ese momento. Busqué amigos de otras edades, carreras, grupo étnicos, religiones, sexualidades, malandros, fresas y hasta señoras de la tercera edad que me enseñaron la técnica del bordado, pero al final todos se fueron. Incluso Magali. Después de esa súper despedida, me volví una piedra. Ya no me molesta quedarme en casa, no ir a rumbear o beber solo como si fuera un cuarentón divorciado. Además, tengo años siendo freelancer. No he salido de mi casa desde Navidad cuando mis papás me obligaron a bañarme y vestirme. Estoy bastante acostumbrado a todo esto que llaman cuarentena” dijo Pinto antes de empezar un almuerzo por videollamada con sus amigos en Chile.