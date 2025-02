Trump cambia las 50 estrellas blancas de la bandera por el martillo y la hoz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva esta mañana ordenando cambiar las 50 estrellas blancas en la bandera estadounidense por el símbolo del martillo y la hoz, para así representar mejor los nuevos valores soviéticos del país.

Así lo reveló Trump desde la capital estadounidense, Moscú, junto a su padrino de bodas y oligarca ruso, Vladimir Putin: “Queridos camaradas revolucionarios, hoy es un día histórico, el más histórico de la historia, dijeron que no sería posible, que no se podía hacer, pero finalmente lo logramos. A partir de hoy, cambiamos nuestra bandera, sus estrellas blancas, símbolos de un sistema capitalista, monopólico y poligámico totalmente fallido. ¡Pero eso se acabó! Las reemplazamos con el glorioso martillo y la hoz, ¡porque este país debe representar el verdadero trabajo del pueblo revolucionario, comunista y rodilla en tierra de los Estados Soviéticos Unidos de Norteamérica! A diferencia de Ucrania. Ucrania es un desastre, es un país de mentira, como Marte, estoy seguro que en Marte había vida hasta que el capitalismo la destruyó, lo mismo le está pasando a Ucrania. Pero no se preocupen, por eso estoy aquí reunido con mi camarada Vladimir Putin, que va a hacer a Ucrania grande de nuevo con nuestra ayuda, va a acabar con el dictador de Zelensky, porque Ucrania pertenece a Rusia, es parte de la gran familia rusa. ¡Hasta la victoria siempre, venceremos!”, finalizó Trump, mientras autorizaba lanzar bombas nucleares sobre Kiev hasta que se rindan.