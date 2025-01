Parquero le cobra a señor por observar cómo le roban la batería

Wilmer Farías, reconocido parquero de la urbanización Los Palos Grandes, Caracas, decidió esta mañana cobrar por sus servicios de ser testigo presencial del hurto de la batería de un vehículo. ”No lo cuidé, ni hice nada al respecto, pero igualito vi todo, y eso también tiene su valor, hermano», explicó Farías mientras contaba un puñado de billetes de un dólar rotos.





El incidente ocurrió por la mañana, en el momento que Miguel Rodríguez dejó su carro estacionado en una calle cercana para ir a una consulta médica. “Cuando volví, el parquero me dice: ‘Coño, jefe, vinieron dos tipos con una cara de malandros que ni el Koki y se llevaron la batería en dos segundos. Esos bichos eran unos magos, ¡na guará!’. Yo le pregunto por qué no hizo nada y me dijo que él no cobra por hacer algo, que él cobra es por ver cómo los ladrones te roban la batería, los retrovisores y la tapa de la gasolina. Qué si le daba 10 dólares me contaba con detalles cómo fue la vaina, como hicieron, hasta de pronto me daba el nombre y la cédula de uno de ellos”, aseguró Rodríguez mientras esperaba que alguien lo auxiliara.



Ante el reclamo de Rodríguez, el parquero ofreció incluir un paquete extra de “gracias a Dios no te llevaron el caucho” por un costo adicional de 15 dólares. Al cierre de esta nota, se supo que Wilmer también comenzó a cobrar un servicio de “ver cómo te desvalijan completo y gritar al final para que creas que hice algo”.