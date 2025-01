Maduro picado porque a la juramentación de Trump sí fueron más de 12 personas

No se necesita un telescopio de la NASA para reconocer una cara de picado, y es que desde cualquier ángulo se nota que el mandamás del chavismo, Nicolás Maduro, está brutalmente picado porque a su ¿investidura? No asistió ni un 1% de la gente que atendió a la del 49° presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras recortaba más chavistas de cartón, Maduro disimulaba su frustración: “A nadie le importa Donald Trump, yo estaba más arregladito para mi juramentación y hasta me había puesto mis interiores sin frenazo, ya lo tienen pero ese día no lo tenían ¿okey? Yo sé que mi juramentación se hizo en el cuartico de las escobas de una ferretería, pero los 12 pelagatos que estábamos ahí al menos eran mi reales, no como esa estúpida toma de posesión de Trump que estaba llena de interesados que solo lo quieren por su jugoso dinero, yo también quiero pero no me invitaron, digo, no quise ir porque tenía unos asuntos muy importantes que atender en el ministerio del Toddy que cree ayer, y la cara de arrecho que tengo es porque hoy es blu mondi (sic)”, concluyó Maduro que se refería al Blue Monday antes de voltearle los ojos a un escolta que le preguntó si estaba picado.