Abuela le saca el jamón al pan de jamón para que no arruine sabor de las aceitunas

Un impactante suceso ocurrió esta mañana en el sector Colinas del Alto Monte del Bello, en la ciudad de Caracas, cuando todos los miembros de la familia Aguilar observaron con horror en sus ojos como la señora Isbelia Aguilar, una abuela de 72 años, le sacó todo el jamón al pan de jamón antes de comerselo “para que no le arruine el sabor a las aceitunas”.

“Si a mí me da la gana de sacarle ese maldito jamón, lo saco y ya. Para eso Dios me dio salud, ¿o no? No me jodan”, comentó la señora Aguilar mientras ajustaba su bata de baño, que tenía estampada la cara de Chayanne, porque claro, en su mundo el jamón es opcional, pero Chayanne es sagrado. Isbelia, quien se autodenomina una apasionada amante de las aceitunas, el bingo y Chayanne, defendió su decisión con una vehemencia digna de un abogado defensor en juicio, afirmando: “Ah, pero cuando esos malagradecidos le sacan las aceitunas porque ‘les da asco’, entonces ahí sí se quedan calladitos. Como si no escuchara cuando están en el cuarto haciendo ruido raro cada vez que traen a la noviecita a la casa. ¿Ahí sí no les da asco, verdad? Lo que pasa es que los jóvenes de ahora creen que son los únicos que tienen la razón. Ellos sí le pueden sacar las pasas y las aceitunas al pan de jamón, y a ellos no les da asco nada… pues NO. Uno también tiene derecho”.