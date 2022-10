Peruano en Argentina finge acento venezolano para que lo traten mejor

No es secreto para nadie que Latinoamérica tiene una gran variedad de culturas, acentos y excelentes amantes venezolanos; son precisamente los choques entre estas culturas, combinados con una buena dosis de ignorancia, los que ocasionan la xenofobia y la discriminación. Quizás por este motivo fue que José Quispe, un joven ciudadano peruano de viaje en Buenos Aires, tomó hoy la decisión de empezar a fingir el acento venezolano, con el propósito de que lo traten mejor en Argentina.

“Chamo, he recibido comentarios desagradables” aseguró Quispe, mientras se ponía su gorra tricolor: ”Me miran feo, me dicen que me regrese a los Andes, que vengo a robarles el trabajo, que me devuelva a mi país, que somos unos criminales. Básicamente me tratan como tratamos a los venezolanos en Perú, pues. Pero no importa, porque me di cuenta que si cambio mi acento automáticamente todos los malos tratos desaparecen y todos se vuelven full panas. Para ser más creíble le dije a un argentino que estaba teniendo peos con el Saime y hasta me brindó unas arepas. ¡Demasiado pana! Definitivamente esta experiencia cambió mis perspectiva del mundo y me hizo darme cuenta de que no debemos discriminar a los migrantes venezolanos, sino más bien unirnos y enfocarnos en el verdadero enemigo: los ecuatorianos” concluyó Quispe, mientras se dirigía a la tienda de la esquina a comprar una botella de anís y un litro de yogurt de fresa.