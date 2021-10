IVSS pica tortica para repartir entre todos los pensionados

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) botó la casa por la ventana este martes y picó unas torticas miniaturas en su sede de El Cementerio, ubicada en Caracas, para repartir a todos los pensionados del país como aguinaldo.

Magaly Gutiérrez Viña, encargada del IVSS, fue la creadora de esta brillante idea: “Nuestros pensionados lo que necesitan es una rumbita o una cervecita para que se relajen después de tanto trabajar —y de tanto hacer cola—. Por eso les vamos a picar una tortica. Pero escuchen esto, no cualquier pedazo, es UN super pedazo del tamaño de la mitad de un dedo índice y el ancho de una hoja blanca. ¿Pernil? No, este año no va a haber pernil, eso es malo para la salud, tiene mucha grasa que puede ser mala para los corazones de nuestros pensionados”, finalizó Gutiérrez, mientras se gastaba todo el presupuesto de su institución para el 2022 comprando unos gorritos de San Nicolás para sus empleados.