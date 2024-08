Maduro ordena bloquear Discovery Kids para que nadie vea entrevista de María Corina en Peppa Pig

El principal responsable de que Vladimir Padrino López se acueste tarde cocinando quesillos, Nicolás Maduro, ordenó bloquear el canal de televisión infantil Discovery Kids en todo el país por incitar al “maricorinismo fascista” y romper sus ilusiones luego de que su programa favorito, Peppa Pig, emitiera una entrevista de la líder opositora.

Agentes del Sebin, funcionarios de Conatel y el Potro Álvarez con un pica hielo irrumpieron en el hogar Pig esta mañana y detuvieron al señor Papá Cerdito, a George y a Mamá Cerdita, de quienes no se sabe nada desde la tarde del domingo. Por ahora Peppa pasó a la clandestinidad, desde donde publicó este mensaje en sus redes: “Amiguitos, no se dejen intimidar por el régimen de Maduro, com lo dije ayer en mi programa, les repito: tenemos las actas, el mundo sabe la verdad y no pienso censurar mi plataforma solo porque a un puñado de corruptos no quieran aceptar la verdad. Los invito a seguir viendo mi programa con VPN por internet. Además, hago responsable a Maduro de lo que pueda pasarle a mi familia, exijo su libertad incondicional porque defender la verdad no es un delito, delito debería ser guardar silencio ante las incesantes violaciones de derechos humanos en Venezuela, es contigo Pocoyó, eres un tibio que anda pendiente de un Suena Caracas” concluyó la actriz.

Por su parte, Maduro expresó su decepción en una cadena nacional espontánea a las 3 de la mañana: “Peppa era mi ejemplo a seguir, yo hasta la consideraba una amiga de la revolución socialista marxista, pero no más. Todas las mañanas, noches y madrugadas que pasé viendo su programa se fueron a la basura, jamás pensé ser traicionado por la mismísima Peppa, yo hasta le hubiera dado el ministerio de petróleo o el del amor si ella me lo pedía. Lamentablemente tengo que cortar relaciones con toda la familia Pig y le doy 24 horas al personal diplomático de Discovery Kids para salir del país”, concluyó Maduro con los ojos llenos de lágrimas mientras se soplaba los mocos con un cachorro de Golden Retriever.