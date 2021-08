Alcaldesa de Bogotá asegura que Betty dejó a Don Armando por culpa de un venezolano

Este jueves, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, volvió a acusar a los venezolanos de ser los responsables de todos los problemas que ocurren en Colombia. Como ejemplo de esta afirmación, reveló que la popular telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, dejó de producirse porque la protagonista del programa, Betty, dejó a Don Armando por un venezolano, causando una desgracia indescriptible para su país.

“Los colombianos necesitamos garantía de que este tipo de cosas dejen de suceder en nuestro país. ¡Que vengan a nuestra tierra a delinquir ya es un abuso, pero que desgraciar a nuestra Betty la fea ya es el colmo! ¡Una calamidad! ¡Es inaceptable!”, fueron algunas de las fuertes palabras de la xenófoba López al revelar el secreto que puso fin a una de las producciones más conocidas de Colombia: “Ustedes no saben lo mucho que sufrió todo el continente cuando Betty dejó de trabajar en Ecomoda, me disculpan por los que no han visto la telenovela y están recibiendo este spoiler de frente, pero con todas las sandeces que digo un spoiler es lo de menos; de todas formas, quiero que sepan que esto no se quedará así y a ti, Betty, que sé que me estás escuchando: vuelve con tu gente, vuelve con Don Armando y apaga ya este dolor nacional, ¿qué tiene ese venezolano para ofrecerte más allá de unas arepas con diablito? ¡NADA! Aquí en tu casa te esperamos con los brazos abiertos para una nueva entrega de Betty, La Fea”, finalizó López, quien tuvo que sentarse y tomarse una Clonazepam para calmar sus nervios.