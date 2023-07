Durante un acto de ascensos policiales este martes, Nicolás Maduro recibió un regalo inesperado: Una Barbie Sebin edición limitada, junto con todos sus accesorios, como su propio Barbie Helicoide rosado, su Ken preso político y hasta su propio Barbie audiolibro de Aran One para utilizar en torturas psicológicas. El presente fue adquirido y entregado al mandatario por parte de varios funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes invirtieron gran parte de los ahorros que ganaron con su honesto trabajo matraqueando sifrinos.

“Qué hermoso, qué bello, que Barbiefantástico me siento con este regalo institucional que me están haciendo entrega ¿ah? para ponerla a jugar con el G.I Conas, ¿verdac?” afirmó Maduro mientras recibía este inesperado regalo durante el evento. “Esto significa mucho para mí, no sé cómo supieron que las Barbies son mi juguete favorito porque son el único que no me puedo comer porque me da gastritis. Mira que bello este regalo, viene hasta con su propio Helicoide todo rosado para jugar a ponle la cola al preso político ¿verdac? Para darle bien duro a esos Ken preso político, para que aprendan a respetar la revolución Barbievariana de Venezuela. Mira todos estos accesorios, tiene su fusil bien bonito, sus tacones para cuando termine de trabajar y todo, ¿ah? Y mira que bello el Ken preso político hasta tiene sus propios accesorios ¿verdac? viene con su cartica de asilo y hasta una bolsa para la cabeza y todo, ¿ah? Que bello regalo”, concluyó Maduro, mientras le masticaba una pierna a la Barbie.