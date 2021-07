Comunidad Internacional sucumbe ante la lastima y anuncia que aceptará pasaportes venezolanos hechos a mano

Tras el anuncio del SAIME del pasado lunes donde se informó que las jornadas serán de 8:00 a.m a 8:30 a.m, miles de venezolanos se vieron obligados a hacer sus pasaportes artesanales, elaborados en cartón y marcadores. Al ver este fenómeno, la Comunidad Internacional, anunció que aceptará este documento homemade en todos los países.

Josep Borrell, Alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, habló en nombre de la UE para validar el nuevo pasaporte DIY venezolano: “Es verdaderamente brutal como los venezolanos sufren para sacar un pasaporte, desde colas interminables, pagos a gestores y colas interminables para pagarle a gestores, conseguir un pasaporte es un verdadero suplicio. Por eso, desde la Unión Europea validamos todo aquel pasaporte venezolano que esté en buen estado, así sea que lo hayan escrito mal, cualquier documento, que esté hecho a mano, que no sea de buen cartón, igual los pasaportes y la cédula venezolana son casi que hechos por un niño de 4 años. Con este gesto dejamos nuestra muestra de solidaridad al pueblo venezolano y suerte saliendo de Maiquetía con esos pasaportes”.

Por su parte, Mariela Ríos, una de las primeras portadoras del pasaporte DIY nos explicó el proceso de elaboración de esta pieza artesanal: “Te recomiendo usar cartón, cualquier cartón te sirve. Al tener el cartón, necesitas algo para escribir, no, no sirve el color marrón de punta partida que tienes en la gaveta, mejor utiliza el sharpie que está seco, eso funciona. Solo tienes que ponerte a trabajar, escribir tus datos con letra legible y al finalizar, pegarle una foto tipo carnet que tengas, si es del colegio no importa, pero que se te vea la cara para que le cuentes al oficial de migración que en tu país el lugar que hace los pasaportes no funciona. Una vez que hagas estos pasos, listo, tienes tu pasaporte hecho en casa”, finalizó la ciudadana emprendedora de pasaportes homemade.