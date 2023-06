Capriles asegura que apoya el aborto siempre y cuando sea de amantes

En una reciente entrevista más íntima y mostrando su lado más humano, el candidato a las primarias del grupo de WhatsApp donde cuadran los planes para el finde, ‘Oposición de Verdad’, Henrique Capriles Radonski, abrió su corazón opinando sobre un tema tan delicado como es el aborto. El ex gobernador explicó que está completamente de acuerdo con su legalización en todas las circunstancias en que se trate de una amante y sólo bajo la autorización del hombre.

“Es un tema muy complejo, pero lo más importante es que el aborto no se convierta en una práctica anticonceptiva para las mujeres y hombres que son mujeres”, aseguró Capriles, totalmente convencido de que el aborto es tan disfrutable que las mujeres lo hacen por diversión. “Sin embargo, en el caso de que sea una amante lo apoyo al 100% porque hay que proteger a la familia tradicional venezolana, pues. El papá, la mamá, los hijos y la amante. Pero fíjate que en ningúna parte se menciona a los hijos de la amante, porque eso no es de Dios. Todos los hombres saben que a la amante no se la preña, hay que usar condón, pero bueno, a veces en el calor de las cosas uno se le olvidan los Te Amo en el carro. Entonces ahí es cuando toca asumir la responsabilidad y pagarle a un doctor para que acabe con ese futuro chavista de padre ausente”, concluyó Capriles, mientras le daba skip a su propia propaganda política en Youtube.