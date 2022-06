Venezuela se prepara para recibir 2 millones de venezolanos

A partir de mañana, Venezuela se prepara para abrirle sus puertas a millones de venezolanos que se fueron buscando un mejor futuro en Colombia, muchos aseguran que prefieren irse ya que nada bueno puede venir de un presidente que tenga “pueblo” como palabra favorita.

Directamente desde Medellín, el joven José Pérez, venezolano que se estaba adaptando por fin a su nuevo hogar, declaró lo siguiente mientras preparaba sus maletas: “Pensé que estas maletas iban a estar guardadas por mucho más tiempo, pero ya sabes, Latinoamérica siempre logra sorprenderte. ¿Que por qué me voy? Bueno, primero no tengo plata para andar gastando en terapia por la situación del país, ya Venezuela me secó todo eso, segundo, me recuerda a la casa, pero más vívido, y me da miedo repetir la misma experiencia dos veces. La gente me dice, José pero dale una oportunidad, y eso hice con mi ex y mira como estoy. No, qué va”, finalizó Pérez quien se llevaba una presentación de Power Point para todos lados por si algún pana colombiano le preguntaba qué tan grave era la victoria de Petro para el país.