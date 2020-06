Cielo aprueba solicitud de asilo de José Gregorio Hernández

Voceros de la Oficina de Inmigración y Extranjería del Cielo anunciaron hoy la aprobación de la solicitud del asilo político de José Gregorio Hernández, tras un proceso de revisión de documentos que duró 34 años. De esta manera Hernández se convierte en la primera entidad espiritual con residencia legal en el paraíso, lo que causó envidia en algunos de sus colegas, como María Lionza y el Malandro Ismael.

Hernández, quien a pesar de su cambio de estatus legal aún no consigue la vacuna del coronavirus, afirmó estar agradecido con la aprobación de su trámite: “Claro que estoy agradecido, ¿cómo no estarlo? Con este green card que recibo hoy ya puedo alquilar una nubecita, puedo solicitar una toga, alitas y un halo y hasta buscar trabajo; además, con unos años más me sale la ciudadanía. Y ojo, que los venezolanos no crean que con esto los abandono, no; porque con la doble ciudadanía puedo seguir pendiente de ustedes. Pero es que también, después de tantos años curando culebrillas, desviando balas y recibiendo plegarias de católicos y santeros por igual uno se cansa, y a eso le sumas el cansancio que daba vivir en Venezuela, esa pela de vivir sin agua, sin luz, sin gasolina, sin internet y sin comida era difícil hasta para uno, que hace milagros. ¡No, no te rías, que es verdad! En fin, me cansé, y por eso metí mi asilito; me alegra porque ahora si voy a poder hacer milagros legalmente con los católicos. No fue fácil porque estuve mucho tiempo explicando el caso, esta gente de Migración no entiende que ya nada más por venir de Venezuela cualquiera debería ser canonizado. Ahora solo tendré que desligarme de cualquier favor hecho a Oshún y listo, a apostar a la ciudadanía” afirmó Hernández, mientras actualizaba el precio que van a tener sus milagros “porque ahora que soy residente tengo que pagar impuestos”.