Chama gana acalorada discusión con argumento que vio en Tik Tok

Caracas.- Una joven de 19 años identificada como Valeria Pérez logró ganar una acalorada discusión con su novio, José Luis Rodríguez, de 21 años, usando un argumento que vio en un video de Tik Tok. La discusión se originó cuando José Luis le reclamó a Valeria por haberle dado like a una foto de otro chamo en Instagram.

“Yo no podía creer que me estuviera celando por una tontería así. Él sabe que yo lo quiero a él y que ese chamo es solo un amigo. Pero él se puso muy intenso y me empezó a decir que yo no lo respetaba, que yo era una lanzada y que seguro le estaba montando cachos. Entonces yo me acordé de un video que vi en Tik Tok donde una chama le decía a su novio que si él no confiaba en ella era porque él tenía algo que ocultar. Así que le solté ese argumento y él se quedó callado. No supo qué decirme. Yo creo que le di en el clavo”, relató Valeria, quien aseguró que ha ganado muchas discusiones con el mismo argumento de Tik Tok.

Por su parte, José Luis admitió que se sintió sorprendido y confundido por el argumento de Valeria. “Yo no sabía qué decirle. Me dejó sin palabras. Yo pensé que ella me iba a pedir disculpas o a explicarme quién era ese chamo, pero no. Ella me salió con eso de que yo tenía algo que ocultar y me puso a dudar. ¿Será que tengo algo que ocultar? ¿Será que soy el malo de la película? ¿Será que me revisó el teléfono y vio las conversaciones del día que cogí con Daniela la chama que ve clases con ella? No sé, me quedé pensando en eso toda la noche”, dijo José Luis, quien reconoció que se sintió mal por haberle reclamado a Valeria y le pidió perdón con unos bombones, un peluche y borrando su historial de Whatsapp.