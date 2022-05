Pintan el hombrillo con bandera LGBTQI+ para que señores dejen de usarlo para saltarse la cola

En días recientes la Alcaldía de Chacao pintó una ciclovía en la urbanización La Castellana con los colores de la bandera LGBTQI+. El hecho, sin precedentes en el país, ocasionó innumerables comentarios negativos de gente que asegura que jamás utilizarán ese canal por miedo a que se les pegue lo gay. Al ver esto, las distintas alcaldías del área metropolitana aprovecharon y usaron la pintura que sobró para pintar el hombrillo de la autopista con los colores del arcoiris, a ver si así finalmente los usuarios respetan las leyes y dejan de usarlo para saltarse la cola.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar con el señor Roberto Rodríguez, uno de los muchos conductores que suelen utilizar el hombrillo para adelantar carros: “¿Hasta cuándo piensan adoctrinarnos? Primero el ciclo del agua, haciendo de las suyas y creando los ‘arcoiris’; ¿por qué? ¿Tú no te lo preguntas? Ahora me piensan pintar el hombrillo también. ¡No puede ser! Yo no sé si es que toda la población mundial quiere ser gay, pero yo no; yo soy un tipo serio y no me voy a doblegar por ningún Chayanne o Ricky Martin. ¿En qué momento la sociedad se arruinó de esta forma? Yo quiero recordarle a los alcaldes y a los políticos mariposones que se prestan para esta avanzada de la izquierda parchosa que nosotros los energúmenos homofóbicos retrógradas también votamos. ¡Ahora sale para allá, tú y tu micrófono fálico, aléjame eso de la cara!”, finalizó Rodríguez, mientras aprovechaba para cornetear y lanzarle un beso a una menor de edad.