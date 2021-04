Tareck El Aissami inscribe al Aragua FC en la Superliga

En horas de la madrugada, el Aragua FC, sorprendió al mundo tras anunciarse como club fundador de la Superliga europea. Según información extraoficial, el acuerdo estaría pactado por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y Tareck El Aissami, por una cantidad de 4Runners aún no revelada.

El Aissami, quien conserva su cargo como jeque supremo propietario del equipo aurirrojo, ofreció declaraciones sobre la nueva liga élite del fútbol mundial: “Las grandes fortunas del mundo no podemos dejar que nuestros clubes se queden en aparatos obsoletos como el de la UEFA, la Conmebol o la FVF. Tenemos que apuntar a hacer más dinero con nuestros clubes, estadios y transmisiones de TeleAragua, ¿quién no quisiera ver a Cristiano Ronaldo haciendo firuletas en Los Hermanos Ghersi?, ¿O nuestra fanaticada, quienes podrían cumplir el sueño de ver a Messi con nuestra camiseta? Todo esto es un mundo de posibilidades gigante, estamos convencidos de que podemos hacer el mejor de los torneos y no es que nos dejaron participar porque ofrecimos el total de los activos de PDVSA como pago”, finalizó El Aissami quién estaría manejando el cambio de nombre de su equipo a Real Aragua Saint Germain Football Club.