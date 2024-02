Chamo olvida el cumpleaños de su novia pero recuerda el día, hora, minuto y segundo exacto del gol de Amorebieta a Argentina

Eduardo Jiménez, joven promesa del fútbol de tan solo 28 años, olvidó hoy el cumpleaños de su novia. Este olvido se suma a una lista que incluye no haberle comprado un regalo el 14 de febrero, olvidar su aniversario y el cumpleaños de la suegra en fase terminal. Sin embargo, para molestar más a su amada, Jiménez sí es capaz de recordar con precisión el día, hora, minuto y segundo exacto en el que Fernando Amorebieta le marcó un gol a Argentina para las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014.

Enviamos a nuestro pasante subpagado al anexo de dos metros cuadrados ubicado en Residencias Vistas de Colinas de las Cumbres donde tomó las declaraciones de Jiménez: “Chamo es que las mujeres de pana no entienden. Las novias van y vienen, pegan cacho o tú mismo les pegas cacho. Pero la Vinotinto está con uno para toda la vida y clasificarse al mundial es un evento único. Obviamente no clasificamos un coño, como siempre, pero el nivel de esperanza que me dio ese gol es inolvidable. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer, ese 11 de octubre del 2011, el día que Fernando Amorebieta me hizo sentir mi primer orgasmo. Un tiro libre de Arango despejado por el arquero, córner a favor de la Vinotinto, el balón cruzó el área con una delicadeza indescriptible para llegar al ondulados cabello de Amorebieta y…”, finalizó Jiménez, mientras nuestro pasante subpagado lo veía llorar incómodamente al recordar ese golazo.