Sebin espera afuera de graduación de Comunicación Social

En horas de la tarde de hoy, una comisión del Sebin fue vista en las afueras del edificio del Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello, presuntamente esperando la culminación del acto de grado de los licenciados en Comunicación Social para llevárselos presos.

Steffany Gutiérrez, una de los graduandos que evitó entrar al Aula Magna por miedo a lo que pasaría luego, nos comentó más sobre “los invitados” que aparecieron a última hora en su acto de grado “Ay no, chamo, qué miedo. Yo no me calé 7 años y medio de carrera, incluyendo el último que fue online y que se sintió como 5 años más, gracias a la porquería de internet que tenemos, para esto. Sí, son 5 pero ajá, vi Estadística como 9 veces y bueno, me tardé. Si Estadística no me mató, no voy a dejar que el Sebin lo haga. Bueno, asumo que son Sebin porque hoy es el acto de Periodismo y pues, nos pareció un poco extraño ver a unas personas en traje con esas máscaras tan feas esperando en las puertas. A este gobierno le gusta tanto tener a los periodistas encarcelados que ya hasta los buscan apenas se gradúen, está ahí esperando que la promoción se gradúe para meterlos a todos los 100 presos. Por eso yo no voy a entrar a ese acto. Yo me tomé mis foticos y eso es más que suficiente. Además que si me llevan después tengo que pagar la multa por no devolver la toga a tiempo”, dijo Gutiérrez, quien se hizo pasar por estudiante de Teología para que no se le llevaran presa.