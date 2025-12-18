Mamá rellena hallacas con bombones de Cacao Lab para que los niños sí se las coman

Rafaela Gusteau, una madre caraqueña que siempre batalla para que sus hijos coman, decidió cambiar las recetas esta navidad, y en vez de hacer su tradicional hallaca full de alcaparras, pasas y coliflor, este año hizo hallacas rellenas de bombones de chocolate de Cacao Lab, hallacas que se llevaron siete estrellas Michelín de parte de sus hijos.

Nada une más a la familia que el amor de una madre, excepto unos buenos bombones de Cacao Lab pintados a mano, así lo aseguró Rafaela: “Tanto que me maté en esa cocina haciendo vegetales para descubrir que lo que mis niños querían era chocolate, que al final también es un vegetal porque tiene cacao, así que se podría decir que se hartaron como 4 hallacas cada uno. Hubieran visto la cara de emoción de mis retoñitos cuando picaron esas hallacas y descubrieron que en verdad eran un postre, pegaban gritos de la emoción y yo feliz porque me quedaron bellísimas, bueno, en verdad esos bombones ya son una obra de arte, yo solo los puse dentro de las hallacas. No puedo esperar a que descubran que las bambalinas del arbolito, el pesebre y el pan de jamón también son bombones de Cacao Lab”, concluyó la madre orgullosa que igual los hará comer un bowl de ensalada de gallina a cada uno porque no todo puede ser azúcar.