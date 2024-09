Pareja arruina su boda con tequeños de Air Fryer

Cuando vendes tu carro, gastas tus ahorros y endeudas a tus suegros para organizar la boda de tus sueños, esperas que ese día tan anhelado sea perfecto. Sin embargo, para Adrián Arandaninni y Gabriela Gonzáles de Arandaninni, la celebración de sus nupcias se convirtieron en una completa pesadilla luego de que cometieron el gravísimo error de servir tequeños cocinados en Air Fryer.por intentar ahorrar un poco para la luna de miel.



Tras obligar a nuestro pasante subpagado a darle toda su quincena y una caja de cigarros, logramos obtener en exclusiva las declaraciones de Eduardo Rangel, uno de los cientos de invitados que terminaron siendo víctimas de este crimen gastronómico: “Coño, hermano, gracias a ese intento de envenenamiento con esos malditos tequeños hechos en Air Fryer, esta es fácil la peor boda a la que he ido en mi vida, y eso que yo he tenido la dicha de ir a muchas bodas. Bueno, a tres, pues, pero eso es mucho hoy en día, que la gente no tiene plata para casarse. Mira, mi rey, te lo pongo así: una boda puede fácilmente aguantar que no haya comida, que el novio monte cachos con una dama de honor y hasta una presentación sorpresa de Hany Kauam. Pero lo que no puede aguantar jamás es que tú le hagas esa maldad a los invitados, ¿y para qué? ¿Para ahorrarte una plata? Coño, pon el aceite en la lista de regalos y listo, igual nadie está metiendo más de $10 en los sobres hoy en día”, reveló visiblemente enojado Rangel, mientras le quitaba también los zapatos a nuestro pasante subpagado.