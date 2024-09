Ministros entran en huelga de hambre de jamón serrano hasta que España reconozca a Maduro

El gabinete de ministros de Nicolás Maduro cerró el acceso indefinidamente al gabinete de jamones españoles de Miraflores y Casa Militar. Esto ocurre tras las amenazas del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez de romper relaciones diplomáticas, económicas, comerciales y sexuales con el Reino de España. Los altos mandos del chavismo iniciaron una huelga de hambre de jamones serranos, secretos ibéricos y cualquier fina charcutería hasta que se reconozca a Nicolás Maduro como presidente legítimo y bello de Venezuela.

Maigualida Villegas, ministra para el Poder Popular de la Justa Repartición de Pasapalos, Delicatessen y Whiskey Escocés de Altos Funcionarios, lideró la medida y declaró ante la prensa y Telesur: “Los ministros estamos unidos a Nicolás Maduro, y no pensamos comer ni una sola lonja más de jamón serrano, ni una olla de paella valenciana, ni siquiera una tortilla de patatas con queso azul hasta que España reconozca a Nicolás Maduro como líder supremo de Venezuela. Ya basta de atropellos contra nuestro presidente albañil. Miren como está el general Padrino, con síndrome de abstinencia por no haber degustado su desayuno de cachito de jamón serrano, pero él se resistirá. Hemos encarcelado a más de 2,000 personas, asediado una embajada y gritado en televisión. ¿Qué más pruebas quieren de que ganamos las elecciones? Miren que esto no se queda aquí; si no reconocen inmediatamente a Maduro, también nos veremos forzados a sumar los churros con chocolate a la huelga”, concluyó Villegas antes de gastar 50,000 dólares en la tienda Zara del Sambil.