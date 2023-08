Venezolano que regresó para no pagar servicios en Chile cumple un mes sin servicios en Maracay

Edison Gómez, de 29 años, es tan sólo uno de los miles de venezolanos que emigraron a Chile bajo la promesa de mandar el pasaje para alguno de sus primos. Sin embargo, luego de cuatro años y cansado de vivir en una cultura diferente con un idioma desconocido y teniendo que pagar por los servicios públicos, decidió regresar a su natal Maracay, donde acaba de cumplir un mes sin agua, luz ni internet.

Tras gastarse todos sus ahorros recargándose saldo al teléfono, Gómez nos explicó su situación a través de video llamada: “Chamo yo necesito salir de esta vaina, por favor ayudenme, manden a alguien para que me rescate. Yo me vine porque una prima me dijo que ya el país se había arreglado pero sólo me lo dijo como venganza por nunca haberle enviado el pasaje que le prometí. No sé cómo me dejé convencer, pero es que de verdad estaba cansado de tener que trabajar para andar pagando servicio como la gente normal, ¿sabes? Uno trabajando y trabajando y la plata se iba en renta y servicios, y de vez en cuando compraba mi MacBook, mis zapaticos originales y mi chimó importado, pero eso de trabajar de lunes a viernes no se lo deseo a nadie. De paso nunca pude acostumbrarme al idioma, me metí en cursos y nada” concluyó Gómez, mientras abría un GoFundMe para que lo sacaran de Maracay.