Chamo no logra adivinar qué tiene diferente su novia que llegó sin un brazo

Hay cosas que los hombres no pueden hacer tan fácilmente como: hablar simultáneamente mientras juegan FIFA, no montar cachos y notar cualquier cambio físico de sus parejas. Desde lo básico como ver que tu novia se cortó 2 centímetros de pelo, hasta lo complejo como ver que ahora tu amada está sin un brazo. Esto le sucedió a Jorge Sánchez, un joven que no notó ninguna diferencia en su novia a pesar de que llegó a su casa sin una de sus extremidades.

“O sea, sí vi que tenía un aire medio distinto, pero normal pues, quizás es que ese día estaba ovulando o algo así. La verdad es que ella cada día desde que está conmigo se pone más bella, claro. De hecho, cuando me preguntó qué le veía diferente le dije que el pelo, ahora lo tiene como rubio, ella me contestó que desde hace dos años lo tiene así, que no era eso. Pasé unas cuatro horas en darme cuenta que es que vino sin un brazo, sí es despistada, ¿dónde lo habrá dejado?”, finalizó Sánchez quien tampoco había notado que su novia realmente es su ex.