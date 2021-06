Usuarios del Metro deben llevar su propio vagón

Un vocero del Metro de Caracas anunció esta mañana, que a partir de hoy, todos los usuarios deben llevar su propio vagón para disfrutar de los servicios del sistema de transporte capitalino. Además de llevar sus propios vagones, los usuarios deben llevar también su propio chofer, sus propios asientos, sus propios tubos y sus propios pedigüeños para disfrutar de manera óptima el recorrido.

El anuncio fue hecho por el presidente del Metro de Caracas, G/B Graciliano Ruiz Gamboa, quien a pesar de ser un militar que ni de vaina sabe de transporte y aún así tiene ese cargo, aseguró que las nuevas medidas son para el bien de todos los venezolanos: “Como bien saben todas las personas que han usado nuestro fiel y siempre funcional metro, a veces no todo puede funcionar a la perfección. No todo es color rosa todo el tiempo, solo las colitas de ratas que viven en nuestro sistema subterráneo. Pero eso cambia hoy mismo. Ya no tendrán que esperar más al metro, ya no tendrán que montarse en unos vagones un poco aglomerados, ya no tendrán que sentir a alguien arrescostándole sus partes, porque tenemos la solución más ingeniosa: TTV. ¡Así es! Trae Tu Vagón. En un estudio que acabo de hacer en mi mente, el metro nunca puede estar tarde ni lleno si cada uno trae el suyo. Además que es un gran ahorro energético. Para funcionar solo tendrán que correr a lo largo de los rieles hasta llegar a la estación de su destino. No responderé preguntas. ¡Éxito yendo de Palo Verde a La Rinconada!”, exclamó Ruiz Gamboa, mientras se montaba en una 4Runner pintada de Metro acompañado de 8 escoltas.