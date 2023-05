Licuadora con opción para triturar hielo se daña porque le echaron hielo

Esta mañana el joven Eduardo Perozo, un mantenido de 24 años que sólo “le falta un año para graduarse”, perpetró un acto que le costará el rencor de su madre durante los próximos cincuenta años, o hasta que le pague el daño ocasionado. En su completa ignorancia, cometió la grave equivocación de asumir que el botón de “hielo” en la licuadora de su madre realmente serviría para algo, por lo que tras intentar prepararse un frappé de mamón, el electrodoméstico simplemente se dañó para siempre.

Esquivando chancletazos y entre amenazas de “te me vas de esta casa vago coño de tu madre”, nuestro pasante subpagado logró entrevistas a Mirla Pérez de Perozo, la madre del joven: “Es que este coño e’ madre nojoda, ¿a quién carajo se le ocurre meter hielo en la licuadora? Es que te lo juro que no parece hijo mío, provoca partirle el palo de escoba por la cabeza para ver si aprende algo bien, porque esos 6 años en la universidad como que no le han servido pa’ un coño, nojoda. ¿Ahora cómo me voy a preparar mango con cerelac? Y tan cara que están esas licuadora. Ay Dios mío santo cristo bendito, tenía que haberlo dejado irse por el Darién con el primo suyo, no me importa que se lo hubiese comido un tigre en la vaina esa por lo menos tendría mi licuadora”, concluyó la señora Pérez, segundos antes de enterarse que su hijo aún está en el sexto semestre.