Señor que no quiere pecar obliga a sus dos familias a comer pescado el viernes santo

Contrario a la creencia popular, Semana Santa no es una celebración para convertir La Guaira en Sodoma y Gomorra, sino para acercarse a Cristo. Esto es algo que el señor Alfonso Albarrán entiende a la perfección, por eso para evitar caer en el pecado durante estos días sagrados, obligó a sus dos familias a comer pescado el Viernes Santo.

Albarrán, un devoto católico que orgullosamente asiste a misa al menos una vez por década, nos comentó su planes para este fin de semana: “Ahorita la gente está muy depravada, muy desviada de la fé y del catolicismo, agarran estos días es para ir a beber ron barato, güeler (sic) popper y todas esas vainas satánicas que hacen los carajitos de hoy en día. A mí me gusta más ser un hombre de familia, hecho y derecho, por eso tengo dos, pero no vayas a decir nada porque me meto en un peo. Yo se lo dije muy claro a las dos mujeres mías por separado, en ninguna de las dos casas se iba a comer carne roja porque eso está determinantemente prohibido. Punto. Pisillo para todo el mundo. Y al carajito se lo deje bien claro también, al mayor, en Viernes Santo tampoco se come carne de prima, eso también es pecado, que se aguante a diciembre como hacemos todos”, concluyó Albarrán, mientras explicaba que nunca ha dado diezmo porque “los padres se beben esa plata también”.