Jorge Rodríguez prohíbe comer a los venezolanos para perjudicar a las marcas norteamericanas de comida

El presidente de la Asamblea Nacional chavista y del club deportivo Sacrificio de Cachorros en Facebook, Jorge Rodríguez, afirmó que planteará a Nicolás Maduro que ningún venezolano pueda comer bajo ninguna circunstancia para asegurar que nadie compre productos importados hechos en Estados Unidos.

Esta medida responde a la negativa del gobierno de Donald Trump de levantar sanciones, permitir a empresas extranjeras operar en Venezuela y limitar la venta de Rolex a solo 5 relojes a cada ministro del chavismo, a lo que Rodríguez respondió: “Ahora sí me hicieron molestar. De aquí en adelante nadie come hasta que Trump levante las sanciones. Se irán a morir de hambre todos, pero al imperio capitalista ni un centavo. Aquí hay un pueblo digno que no podrá salir del país, ni comer, ni tener servicios básicos, no porque se lo prohibamos, sino en forma de protesta. ¡Ya basta de los atropellos que afectan cada día más al chavista de a 4Runner! Ya veré a los marines y al Capitán Krunch llorando cuando les bajen las ventas un 0,000005%, porque nadie en Venezuela pueda comprar su cereal de bodegón en $40. Que yo sé que igual nadie lo compra porque es demasiado caro para los pelabolas de mierda esos que llamamos pueblo, pero igual…”, concluyó Jorge Rodríguez antes de prohibir bañarse y recibir aplausos de ovación de cientos de comunistas presentes.