Abogado asegura que es totalmente legal grabar a la policía mientras te secuestran

El abogado penalista y stripper de medio tiempo, Alfonzo Pérez, explicó a todos sus posibles clientes en redes sociales que si te encuentras en una alcabala la Policía Nacional Bolivariana y percibes que tal vez estén cometiendo una ilegalidad o acto de corrupción al pedirte los papeles notariados del pollo en brasa que llevas en la maletera, estás en todo tu derecho legal y constitucional de grabar el procedimiento mientras te secuestran por ponerte “cómico”.

“Es completamente ilegal que un funcionario policial le pida los papeles de alguna de sus pertenencias, por lo cual usted puede protegerse legalmente diciendo ‘zorro, no te lo lleves’ para detenerlo”, explicó el Pérez, quien pasó 4 meses en un calabozo la última vez que aplicó esa estrategia. “De igual manera, usted tiene derecho a grabar todo procedimiento policial para dejar constancia de cualquier acto de corrupción que los funcionarios puedan cometer, como sembrar drogas, matraquear, robarle sus pertenencias, secuestrar y finalmente destruir su teléfono junto con toda la evidencia que grabó. Ahí sería el momento en que usted me llama para sacarlo de esa problemática situación, si es que se sabe mi número de memoria, claro está. Obviamente, esto es asumiendo que le respetan el derecho a llamar un abogado y no le parten las manos por andar de fastidioso en vez de dejarse matraquear”, concluyó Pérez, quien ha logrado exitosamente que cientos de sus clientes terminen presos y sin plata.