GRECIA – El duo sobrenatural de Atenas, Sócrates y Platón, cedió el título del dúo que más sabe ante los verdaderos eruditos de occidente: una empanada de harina de maíz Mary y una malta Morena bien fría.

“La teoría de la caverna es muy simple comparada con el complejo y exquisito sabor de una empanada de dominó hecha con la suavidad de la harina Mary, acompañada de la efervescencia y elegancia de una buena copa de malta Morena”, aseguró el filósofo Platón mientras vertía un litro de salsa de ajo sobre su maravilla culinaria.

Por su parte, Sócrates, declaró: “Yo solo sé que no sé nada comparado con este tremendo dúo, y dígame cuando la empanada es de cazón ¡ufff!, me traslada de una a la época donde bajábamos madrugados a Santorini después de la rumba y nos caíamos a empanadas de harina de maíz Mary y malta Morena a la orilla de la playa, ahí es donde yace la virtud y no en el alma como alguna vez creí”, concluyó el erudito, quien luego debatió con Euclides de Megara el papel de la empanada de queso en la historia y cómo se ha vuelto un símbolo del hombre débil.