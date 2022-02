Kanye asegura que Chávez era un líder

El rapero, productor y mal besador, Kanye West, aprovechó la madrugada de este jueves para hacer un live de 45 minutos en su cuenta de Instagram solo para argumentar por qué para él Chávez era un gran líder y cómo Nicolás Maduro ha dañado su gran proyecto.

“Es momento, es el momento ya ya ya de que ya aceptemos la gran verdad que todos negamos porque Billie Eilish está usando su influencia junto a Joe Biden, Piqué y hasta que no la aceptemos no me voy a presentar en el Festival de la Orquídea: CHÁVEZ ERA UN LÍDER en todos los aspectos de la vida: en la política, con el pueblo, haciendo el amor comprando pan y sobre todo EN LA MODA. ¿O quién creen que inventó las boinas y chaquetas rojas? ¡DEFINITIVAMENTE NO PETE DAVIDSON! ¡Por eso lo seguían las masas y no tiene nada que ver con que regalara plata aunque también y bueno no importa! No entiendo por qué como SOCIEDAD no estamos hablando más sobre resucitar al gigante de Sabaneta. Make Chávez Alive Again Make Chávez Alive Again Make Chávez Alive Again Make Chávez Alive Ag–”, exclamaba West justo antes de interrumpirse a sí mismo con la espuma que le salía de la boca.