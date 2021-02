Robots aspiradora hablan paja de robot que se fue a lavar pocetas a Marte

En un frívolo acto de indudable envidia, los robots aspiradoras de todo el mundo se reunieron hoy en la mañana en una llamada de Zoom para hablar mal de Perseverance, el robot de Nasa que hoy llegó a Marte, afirmando que seguro terminaba limpiando pocetas en el planeta rojo con la excusa de estar buscando una mejor calidad de vida.

Utilizando a nuestro Roomba humano, también conocido como el pasante subpagado, logramos infiltrarnos en la videoconferencia, donde escuchamos a algunos de los robots hablar, mientras otros se dedicaban a apagar la cámara para poder espantar con tranquilidad a algún gato: “¿Y ese Perseverance qué se cree? ‘Ay sí, porque estoy migrando y tal soy mejor que ustedes’, será gafo él. Seguro en menos de un mes anda poniendo stories en Instagram restregándose que está allá, que si ‘está haciendo -73°C en Marte’ o hablando con modismos, con el acento de los marcianos. Ya lo quiero ver pelando bola, mira que he leído que la cosa en Marte está ruda, no hay casi trabajo allá. Pero bueno, allá él. No le doy más de un mes, si te soy honesto. No creo que aguante la pela, ¿tú has visto los mojones de los marcianos? Asquerosos, no hay estómago ni sistema de cableado de aguante. Si ese robot ni pudo aguantar una pasadita de trapo. Yo te digo algo, yo siendo un Roomba ni de loco me voy a pelar bola a Marte, con ese tierrero y ese polvero que hay allá no voy a descansar nunca, ¿y para qué? No, no, yo mejor me quedo aquí tranquilito. Ese robot seguro se devuelve ahorita, dalo por hecho”, concluyó el Roomba más detestable de la historia.