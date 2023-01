Gloria Josefina López, definida como una gran abuela, excelente amante y orgullosa venezolana, se escandalizó esta tarde tras escuchar a su nieta utilizar la palabra “veneco” de manera casual con sus amigas. López, quién ignora que las palabras cambian de significado con el tiempo, aseguró que decir esa vulgaridad es impropia de una dama y que de seguir expresándose de esa manera no podrá conseguir un esposo que “le ayude a mejorar la raza”.

López, quien siempre ha dicho que sus nietas son “sus goticas de petróleo”, nos contó un poco más acerca de su rotundo rechazo a la palabra: “¿Qué son esas vulgaridades de los jóvenes de ahora? Esa palabra se le decía a los colombianos que venían a Venezuela a trabajar. Esa palabra es emofóbica (sic) y nos discrimina a nosotros los venezolanos orgullosos de haber nacido en este país. ¿Cómo vamos a conseguir alguien que nos ayude a mejorar la raza? ¿Ah? Por eso estamos como estamos, porque todo es una grosería. Yo sí se lo digo siempre a la nieta mía, pero no me hace caso, no quiere aprender a cocinar, ni planchar, ni nada, así nunca se va a conseguir un hombre que le monte sus cuatro muchachitos catiritos, Dios quiera”, concluyó la señora Gloria, mientras procedía a emitir los comentarios más inimaginablemente clasistas, racistas y homofóbicos posibles.