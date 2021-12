Llanero le arranca una pierna a Venom tras confundirlo con chimó

A tempranas horas de la mañana de hoy, voceros de Marvel confirmaron la pérdida de una de las extremidades de Venom, luego de que un llanero se la arrebatara con los dientes luego de pensar que estaba hecha de chimó. El antihéroe extraterrestre sufrió el terrible ataque hoy en la mañana, mientras se encontraba —como todos los días— pensando a quien comerse.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a conversar con el llanero Jacinto Reyes, quien se mostró muy apenado por el acontecimiento que protagonizó sin querer esta mañana: “Nojile, yo quiero pedirle perdón a toda esa gente que sigue a esta jodía de Marber porque les malogré al mostro ese. Fue sin querer, ojalá pudiera devolver el tiempo para no perjudicar a nadie. Yo pensaba que eso era una promoción gigante de una nueva marca de chimó, lo siento. Agradezco que alguien me salvó porque ese señor me quería comer. Pero es que también cómo van a hacer a ese coño de ese color, ¿ah? Uno es un veguero y se confunde, yo pensé que estaba toitico hecho de chimó. A veces me dejo llevar por mis deseos, prometo no volver hacer algo así nunca más”, finalizó Reyes, mientras le arrancaba un palito a Groot para sacarse un pedazo de carne de un diente.